«Приватбанк» в ночь с 29 февраля на 1 марта будет обновлять процессинг, в связи с чем советует клиентам заблаговременно провести все финансовые операции.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на смс-рассылку банка.

— Мы стремимся улучшить качество обслуживания, поэтому с 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00 будем обновлять процессинг. Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств, - говорится в сообщении.

В банке порекомендовали клиентам на время работ иметь с собой наличные.

Отметим, на официальном сайте банка информации о приостановке работы карт нет.

Напомним, в сентябре прошлого года в работе «Приватбанка» произошел масштабный сбой. Тогда возникли проблемы с платежами в «Приват24», оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.