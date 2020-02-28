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«Приватбанк» в ночь с 29 февраля на 1 марта будет обновлять процессинг, в связи с чем советует клиентам заблаговременно провести все финансовые операции.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на смс-рассылку банка.
— Мы стремимся улучшить качество обслуживания, поэтому с 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00 будем обновлять процессинг. Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств, - говорится в сообщении.
В банке порекомендовали клиентам на время работ иметь с собой наличные.
Отметим, на официальном сайте банка информации о приостановке работы карт нет.
Напомним, в сентябре прошлого года в работе «Приватбанка» произошел масштабный сбой. Тогда возникли проблемы с платежами в «Приват24», оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.
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«Приватбанк» в ночь с 29 февраля на 1 марта будет обновлять процессинг, в связи с чем советует клиентам заблаговременно провести все финансовые операции.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на смс-рассылку банка.
— Мы стремимся улучшить качество обслуживания, поэтому с 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00 будем обновлять процессинг. Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств, - говорится в сообщении.
В банке порекомендовали клиентам на время работ иметь с собой наличные.
Отметим, на официальном сайте банка информации о приостановке работы карт нет.
Напомним, в сентябре прошлого года в работе «Приватбанка» произошел масштабный сбой. Тогда возникли проблемы с платежами в «Приват24», оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.