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Украинцы получают одну из самых низких зарплат в сравнении со странами Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.
Об этом сообщает журнал «Новое время».
Журналисты издания собрали данные об официальной средней зарплате в страха Центральной и Восточной Европы, а также странах бывшего Советского Союза.
Украина в списке заняла третье место с конца.
В рейтинге лидируют Словения (2012 долларов), Эстония ($1516) и Чехия ($1447). Замыкают список Молдова ($415), Албания ($460) и Украина ($500).
На одну позицию опередила Украину Беларусь, где средняя ззарплата составляет $556. Перед Беларусью в рейтинге находится Россия со средней зарплатой $699.
Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составляла 12 тысяч 264 гривен в месяц ($490), что на 1585 гривен ($64 или 14,8%) больше, чем в ноябре.
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Украинцы получают одну из самых низких зарплат в сравнении со странами Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.
Об этом сообщает журнал «Новое время».
Журналисты издания собрали данные об официальной средней зарплате в страха Центральной и Восточной Европы, а также странах бывшего Советского Союза.
Украина в списке заняла третье место с конца.
В рейтинге лидируют Словения (2012 долларов), Эстония ($1516) и Чехия ($1447). Замыкают список Молдова ($415), Албания ($460) и Украина ($500).
На одну позицию опередила Украину Беларусь, где средняя ззарплата составляет $556. Перед Беларусью в рейтинге находится Россия со средней зарплатой $699.
Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составляла 12 тысяч 264 гривен в месяц ($490), что на 1585 гривен ($64 или 14,8%) больше, чем в ноябре.