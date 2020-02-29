Украинцы получают одну из самых низких зарплат в сравнении со странами Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.

Об этом сообщает журнал «Новое время».

Журналисты издания собрали данные об официальной средней зарплате в страха Центральной и Восточной Европы, а также странах бывшего Советского Союза.

Украина в списке заняла третье место с конца.

В рейтинге лидируют Словения (2012 долларов), Эстония ($1516) и Чехия ($1447). Замыкают список Молдова ($415), Албания ($460) и Украина ($500).

На одну позицию опередила Украину Беларусь, где средняя ззарплата составляет $556. Перед Беларусью в рейтинге находится Россия со средней зарплатой $699.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составляла 12 тысяч 264 гривен в месяц ($490), что на 1585 гривен ($64 или 14,8%) больше, чем в ноябре.