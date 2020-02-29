Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 6,7 миллионов на восстановление или нанесение разметки на дорогах общего пользования в области.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

САД 28 февраля объявила торги на восстановление (нанесения) горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Николаевской области с ожидаемой стоимостью 6 миллионов 667 тысяч 819 гривен. Период поставки до 30 ноября 2020 года.

Отмечается, что подрядчик должен будет наносить дорожную разметку на участках дорог М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог), Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог), Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск), Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки, Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха «Черноморка».

Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения почти 5,5 миллиардов гривен.