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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 6,7 миллионов на восстановление или нанесение разметки на дорогах общего пользования в области.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
САД 28 февраля объявила торги на восстановление (нанесения) горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Николаевской области с ожидаемой стоимостью 6 миллионов 667 тысяч 819 гривен. Период поставки до 30 ноября 2020 года.
Отмечается, что подрядчик должен будет наносить дорожную разметку на участках дорог М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог), Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог), Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск), Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки, Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха «Черноморка».
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения почти 5,5 миллиардов гривен.
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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 6,7 миллионов на восстановление или нанесение разметки на дорогах общего пользования в области.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
САД 28 февраля объявила торги на восстановление (нанесения) горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Николаевской области с ожидаемой стоимостью 6 миллионов 667 тысяч 819 гривен. Период поставки до 30 ноября 2020 года.
Отмечается, что подрядчик должен будет наносить дорожную разметку на участках дорог М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог), Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог), Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск), Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки, Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха «Черноморка».
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения почти 5,5 миллиардов гривен.