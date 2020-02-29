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За полгода в Минобороны были проведены 251 аудита и проверок, по результатам которых в правоохранительные органы были направлены 167 материалов на более чем 100 миллионов гривен убытков.
Об этом сообщается в блоге советника Министра обороны Украины.
Среди них, например, 73 миллиона 300 тысяч гривен были потери на инвестиционных договорах (земли в обмен на жилье), 33,3 миллиона - потери из-за завышения объемов и стоимости строительства казарм улучшенной планировки, 9,1 миллион - финансовые нарушения при строительства казарм улучшенной планировки Западным ТерКЕУ и прочие.
Всего аудитами предупреждены 576 миллионов 770 тысяч гривен убытков во время предыдущего мониторинга по закупкам. К ответственности было привлечено больше 100 человек.
По данным аудита в Минобороны в 2014-2019 было потеряно 259 зданий и 278 земельных участков, общей стоимостью 62 миллиона 300 тысяч и 332 миллиона 300 тысяч соответственно.
Напомним, что в Министерстве обороны Украины начали служебную проверку и собираются судиться с подрядчиком, который некачественно отремонтировал крышу в казарме 79 аэромобильной бригады.
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За полгода в Минобороны были проведены 251 аудита и проверок, по результатам которых в правоохранительные органы были направлены 167 материалов на более чем 100 миллионов гривен убытков.
Об этом сообщается в блоге советника Министра обороны Украины.
Среди них, например, 73 миллиона 300 тысяч гривен были потери на инвестиционных договорах (земли в обмен на жилье), 33,3 миллиона - потери из-за завышения объемов и стоимости строительства казарм улучшенной планировки, 9,1 миллион - финансовые нарушения при строительства казарм улучшенной планировки Западным ТерКЕУ и прочие.
Всего аудитами предупреждены 576 миллионов 770 тысяч гривен убытков во время предыдущего мониторинга по закупкам. К ответственности было привлечено больше 100 человек.
По данным аудита в Минобороны в 2014-2019 было потеряно 259 зданий и 278 земельных участков, общей стоимостью 62 миллиона 300 тысяч и 332 миллиона 300 тысяч соответственно.
Напомним, что в Министерстве обороны Украины начали служебную проверку и собираются судиться с подрядчиком, который некачественно отремонтировал крышу в казарме 79 аэромобильной бригады.