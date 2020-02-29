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На следующей неделе горнякам будет перечислено 654 миллионов для погашения долгов по заработной плате.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
— На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы, - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в целом по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» в 2020 году планируется направить 1,96 миллиардов на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.
Напомним, что служба безопасности Украины разоблачила руководство государственного предприятия «Львовуголь» на махинациях с выплатами заработной платы шахтерам.
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На следующей неделе горнякам будет перечислено 654 миллионов для погашения долгов по заработной плате.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
— На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы, - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в целом по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» в 2020 году планируется направить 1,96 миллиардов на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.
Напомним, что служба безопасности Украины разоблачила руководство государственного предприятия «Львовуголь» на махинациях с выплатами заработной платы шахтерам.