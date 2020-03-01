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Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агенстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.
Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самые большие потери понесли:
Напомним, что финансовые рынки по всему миру падают шестой день подряд на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса Covid-19 подорвет мировую экономику.
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Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агенстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.
Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самые большие потери понесли:
Напомним, что финансовые рынки по всему миру падают шестой день подряд на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса Covid-19 подорвет мировую экономику.