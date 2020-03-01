Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агенстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.

Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самые большие потери понесли:

Джефф Безос (-11,9 млрд дол)

Билл Гейтс (-10 млрд дол )

Бернар Арно (-9,1 млрд дол )

Илон Маск (-9 млрд дол )

Уоррен Баффетт (-8,8 млрд дол )

Амансио Ортеги (-6,8 млрд дол )

Марк Цукерберг (-6,6 млрд дол )

Ларри Пейдж (-6,4 млрд дол )

Карлос Слима (-6,3 млрд дол )

Сергей Брин (-6,2 млрд дол )

Напомним, что финансовые рынки по всему миру падают шестой день подряд на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса Covid-19 подорвет мировую экономику.