Більше 20 мільйонів гривень нараховано жителям Снігурівської громади в якості компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення.

Про це в коментарі «НикВести» розповів начальник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Як відомо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.

Наразі люди повертаються в свої будинки, деякі намагаються відновлювати їх. З нарахованих 20 мільйонів гривень місцеві поки не отримували кошти на картки.

— 375 сімей на великий проміжок часу залишились без домівок. Більша частина людей повернулась в свої будинки, вони відновлюються, ремонтують. Наразі компенсація нарахована вже переважній більшості постраждалих людей, і ми, і сім'ї очікують на її отримання. Це більше 20 мільйонів гривень, — розповів Іван Кухта.

Іван Кухта також додав, що загалом і за руйнування майна від обстрілів, і від підтоплення громаді нараховано понад 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, екоактивісти та науковці провели черговий забір води, донних відкладень та свердловин на Миколаївщині для дослідження наслідків підриву Каховської ГЕС. Проби дозволяють провести аналіз токсичного забруднення, яке потрапило до Чорного моря.