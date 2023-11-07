Санвузол — це приміщення, де постійно відбуваються перепади вологості/температури та утворюється конденсат. У той же час, тут необхідно підтримувати ідеальну чистоту, але це досить складно, якщо немає хорошої вентиляції. Для покращення циркуляції повітря можна купити вентилятор у ванну — обладнання, яке допоможе легко підтримувати оптимальні умови у приміщенні. У цій статті ми розповімо про різні типи витяжок, їх призначення та правильний спосіб встановлення. Додаткову інформацію про ці системи можна отримати за посиланням: https://shop.alterair.ua/ru/ventiljacija/ventiljatory/ventiljator-vannaja

Як вибрати локацію для підключення вентилятора у ванній кімнаті?

При установці вентилятора у ванній кімнаті рекомендується розміщувати прилад високо — біля стелі або на стелі. Вхід у вентсистему краще розташувати ближче до протилежної стіни від входу — так ви забезпечите рівномірне розподілення свіжого повітря перед його відведенням через вентиляцію. Також популярний варіант встановлення витяжки прямо над душовою кабіною, щоб швидше виводити надлишки пари та запахів.

Підключення вентилятора у ванній: підготовчий етап робіт

Щоб бути впевненим у підсумковому результаті робіт, необхідно замовити попереднє проектування системи вентиляції. Якщо довірити цей процес професіоналам, документація включатиме всі необхідні креслення, розрахунки та підбір техніки для реалізації концепту.

Коли проект готовий, можна розпочинати підготовчі дії, які полегшать проведення основних монтажних робіт:

Робочий простір захищається плівкою чи тканиною;

Перевіряється справність вентиляційних шахт, вимірюється сила тяги;

Вентканали очищаються від пилу та іншого сміття;

Якщо необхідно, вхід у віддушину переноситься у потрібну локацію за допомогою додаткового повітропроводу;

Якщо необхідно, перетин (периметр) вентканалу підганяється під габарити моделі вентилятора.

Вентилятор у ванну: варіанти підключення до електромережі

Спосіб підключення тієї чи іншої моделі витяжки для ванни описаний у технічній документації до приладів. Уважно вивчіть документи, щоб система ідеально підійшла для реалізації вашого проекту.

Один із найпростіших способів встановлення витяжки — це синхронізація приладу з роботою лампи (увімкнення/вимкнення приладу контролюється вимикачем світильника). Такий метод максимально доступний, хоч і має недоліки. Наприклад, ви не зможете увімкнути вентилятор без світла (і навпаки). Такий підхід може спричинити додаткові енерговитрати.

Більш зручний спосіб монтажу — це підключення вентилятора до окремого вимикача на самій витяжці або стіні біля входу у ванну кімнату. Цей варіант дозволяє провітрювати приміщення незалежно від увімкнення освітлення, проте більш витратний у реалізації.

Сьогодні в більшості випадків власники зупиняють вибір на вентиляторах, укомплектованих таймерами, датчиками та автоматикою, які самостійно включатимуть/вимикатимуть систему для досягнення певних умов у приміщенні. Підключення такої моделі не дуже складніше за попередній варіант, проте експлуатація на порядок зручніша.

Основні етапи підключення системи

Вентилятор вставляється у підготовлений отвір до упору; Прилад підключається до джерела живлення та закріплюється згідно з інструкцією до даної моделі пристрою; Щілини заповнюються герметиком та маскуються; Для естетики та безпеки витяжка закривається декоративними ґратами; Наприкінці установки проводиться калібрування датчиків, остаточне налаштування та тестування готової вентсистеми.

Основні помилки, які припускаються при створенні витяжки у ванній

Якщо встановити надто потужний вентилятор у ванну, це може призвести до неприємного протягу під час лазневих процедур; Якщо розмістити витяжку надто близько до входу в кімнату, це може спровокувати нерівномірну циркуляцію повітря в приміщенні та, як наслідок, неефективне провітрювання; Також важливо не помилитися при виборі моделі: зверніть увагу на потужність, габарити, функціонал та рекомендації щодо встановлення системи. Дуже важливо купити вентилятор з низьким рівнем шуму — гучна витяжка заважатиме покійному відпочинку.





