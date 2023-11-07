Мінцифри запускає з німецьким урядом гранти для українських телеком-компаній з метою відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, загальний бюджет — 700 тисяч євро.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За словами Федорова, допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без міста Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.
При цьому кошти можна витратити на:
Заявку можна подати за посиланням до 30 листопада.
Нагадаємо, в Україні збираються розробити мапу провайдерів, які забезпечуватимуть інтернет під час можливих знеструмлень тривалістю до 72 годин.
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Мінцифри запускає з німецьким урядом гранти для українських телеком-компаній з метою відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, загальний бюджет — 700 тисяч євро.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За словами Федорова, допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без міста Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.
При цьому кошти можна витратити на:
Заявку можна подати за посиланням до 30 листопада.
Нагадаємо, в Україні збираються розробити мапу провайдерів, які забезпечуватимуть інтернет під час можливих знеструмлень тривалістю до 72 годин.