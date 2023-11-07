Учора, 6 листопада, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у засіданні Керівного комітету партнерства між Миколаєвом та Данією, де оголосили про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро.

Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області, повідомили у пресслужбі Миклаївської міської ради.

Зокрема, Миколаїв отримає 20 мобільних опалювальних котелень та фінансування на ремонт системи центрального опалення

Партнерство також сприятиме співпраці між українськими та данськими муніципалітетами, а громадські організації Данії допоможуть в реконструкції важливої соціальної інфраструктури в Миколаєві та області.

Міський голова також представив проєкти у медичній галузі, сфері теплопостачання та системі «Безпечне місто», підкресливши важливість розвитку бізнес-та інвестпартнерства між данськими та українськими підприємцями для відновлення бізнесу в регіоні.

«Ми маємо повернути до життя бізнес у Миколаєві та області. Йдеться не про благодійну допомогу, а про успішну взаємовигідну співпрацю, яка дасть поштовх розвитку економіки міста», — сказав міський голова Миколаєва.

Крім того, саме засідання Керівного комітету партнерства відбулося у новоствореному Офісі відновлення та розвитку міської громади у Миколаєві, який було створено за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) та фінансової підтримки ЄС, урядів Данії й Швеції.

«Це місце, куди будуть стікатися всі проєкти відновлення, проджект-менеджери працюватимуть над залученням коштів для розвитку Миколаєва, у тому числі, розвитку малого та середнього бізнесу у нашому місті» — зазначив Олександр Сєнкевич.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.