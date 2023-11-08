Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков заявив, що новий пакет допомоги від Данії допоможе продовжити відбудову Миколаївської області та підготовку регіону до зими.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як відомо, Данія надала Україні пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйона доларів. У питаннях відновлення України — головний фокус на допомозі Миколаєву та області.

«Затвердили новий пакет допомоги для України на 42,9 мільйонів доларів, з головною увагою на Миколаєві та області. Важливо продовжувати відновлення регіону, посилювати його підготовку до зими. Партнерство України та Данії у відбудові Миколаївщини є одним з яскравих прикладів міждержавного взаєморозуміння, швидкого ухвалення рішення та залученості у процес. Спільно ми вибудували модель, за якої у відбудові можуть брати участь як державні структури, так і бізнес», — сказав Олександр Кубраков.

У пакеті допомоги серед іншого передбачили закупівлю та монтаж обладнання для теплопостачання, водопостачання, централізованого опалення, підтримку реконструкції критичного соціальної інфраструктури та цивільних установ у регіоні.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.