У місті Зборів на Тернопільщині одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений випадок гепатиту А у працівниці харчоблока.

Школярів відправили на 10 днів дистанційного навчання, повідомили у Зборівській громаді.

Під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Зборівській міській раді стало відомо, що жінка працює в місцевій школі № 2 в харчоблоці.

«Комісією прийнято рішення про переведення учнів на дистанційну форму навчання в ЗОШ № 2 міста Зборів з 8 по 17 листопада 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Видання Zaxid.net уточнило, що жінку госпіталізували в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини. Медики також встановили нагляд за родичами та людьми, з якими вона контактувала.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці та області зареєстрували спалах гепатиту А. Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.

Також на початку листопада у Івано-Франківську виявили гепатит А, в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають вже семеро людей. Раніше спалах хвороби зафіксували на Вінниччині.

7 листопада на Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.