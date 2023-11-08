Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков повідомив, що наразі про повноцінне будівництво велоінфраструктури не йдеться, оскільки такі витрати є недоцільними в умовах війни.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «МАРТ».

За його словами, на відремонтованих дорогах Миколаєва наносять велосипедні розмітки для того, щоб потім з'єднати їх між собою і створити єдину велоінфраструктуру.

— Ми пішли таким шляхом. Звичайно, великі капіталовкладення тут неможливі, недоцільні і недоречні. Але врахування потреб велосипедистів при створенні дорожньої розмітки, при створенні схем дорожнього руху є обов'язковим, і це чітка позиція міського голови. На тих вулицях, які відремонтували, наприклад на Троїцькій, наноситься ця схема. Воно наноситься не просто так. Це досить серйозний документ, який погоджується з патрульною поліцією і є основою для забезпечення руху, — пояснив Віталій Луков.

Він також додав, що вже у 2023 році на дорогах міста з'явиться більше велосипедних розміток.

— Саме над цим ми і працюємо. Щоб зробити це при мінімальних затратах. Тому що цю систему руху треба розробити і нанести на проїжджу частину. Нічого тут немає крамольного. В цьому році ми отримаємо додаткові кілометри цієї велоінфраструктури. Далі ми працюємо над тим, щоб все ж в різних районах міста робити такі платформи велоруху і поступово їх між собою зв'язувати в єдиний материк, — сказав заступник мера.

Нагадаємо, у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міськради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше в Департаменті також заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно Велорух Миколаєва розкритикував проєкт ДЖКГ по облаштуванню велосмуги від парку «Народний Сад» до парку «Перемоги».

Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом з облаштування смуг.

Раніше також повідомлялося, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.