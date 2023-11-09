Компанія NuScale Power, яка першою отримала схвалення уряду США на розробку малого ядерного реактора, скасовує плани будівництва електростанції для постачальника електроенергії в Юті через різке зростання витрат.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що у 2021 році компанія заявила, що постачатиме електроенергію за 58 доларів за мегават-годину, але ця цифра підскочила на 53% до 89 доларів, згідно зі звітом Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу.

Після оголошення про припинення проєкту акції NuScale у Портленді, штат Орегон, впали більш ніж на 27%.

«Рішення про закриття проєкту підкреслює перешкоди, з якими стикається галузь, щоб запустити в комерційну експлуатацію перший так званий малий модульний реактор у країні», — йдеться в повідомленні.

NuScale є частиною хвилі компаній, які розробляють менші реактори, які виготовлятимуть на заводах і збиратимуть на місці. Ця стратегія, як очікується, зробить їх швидшими та дешевшими, ніж звичайні атомні станції.

Додається, що ядерна енергетика нещодавно пережила відродження, оскільки посилення кліматичних змін підвищує привабливість безвуглецевого джерела енергії. Однак великі витрати на будівництво нових заводів стали каменем спотикання для галузі.

Нагадаємо, США попередили Кремль про серйозну відповідальність у разі, якщо Росія створить ядерну катастрофу на захопленій нею Запорізькій атомній електростанції.