У четвер, 9 листопада, Верховна Рада проголосувала за звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення підтримали 243 народних депутати.
Як повідомлялося раніше, Вадим Гутцайт написав заяву про відставку з посади 8 листопада.
Зазначимо, що Вадим Гутцайт перебуває на посаді міністра з березня 2020 року, а на посаді президента Національного олімпійського комітету з 17 листопада 2022 року.
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У четвер, 9 листопада, Верховна Рада проголосувала за звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення підтримали 243 народних депутати.
Як повідомлялося раніше, Вадим Гутцайт написав заяву про відставку з посади 8 листопада.
Зазначимо, що Вадим Гутцайт перебуває на посаді міністра з березня 2020 року, а на посаді президента Національного олімпійського комітету з 17 листопада 2022 року.