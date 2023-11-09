У четвер, 9 листопада, Верховна Рада проголосувала за звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення підтримали 243 народних депутати.

Як повідомлялося раніше, Вадим Гутцайт написав заяву про відставку з посади 8 листопада.

Зазначимо, що Вадим Гутцайт перебуває на посаді міністра з березня 2020 року, а на посаді президента Національного олімпійського комітету з 17 листопада 2022 року.