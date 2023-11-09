Українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, вийшли шість суден із 231 тисячею тонн агропродукції на борту.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури в четвер.

Згідно з повідомленням відомства, ще п'ять суден очікують заходження в порти під завантаження.

Зазначається, що з 8 серпня 2023 року 91 судно експортувало 3,3 мільйони тонн агро- та металопродукції, 116 суден зайшли під завантаження в порти «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний».

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.

Нагадаємо, 17 липня у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Варто зазначити, що показники серпневого експорту зернових з України знаходяться на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

Ще у листопаді минулого року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.