Миколаївські нардепи одноголосно підтримали законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік, який у четвер 9 листопада ухвалила Верховна Рада.

Про це свідчать результати голосування на сайті парламенту, пишуть «НикВести».

На голосування проєкт був виставлений зі змінами, зокрема, Рада підтримала збільшення доходу ПДВ з ввезених в Україну товарів і спрямувати його на виробництво озброєння.

Законопроєктом пропонується збільшили дохід на 22,2 мільярда гривень ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати та спрямувати кошти на забезпечення сил безпеки та оборони будуть спрямовані 22,1% ВВП або 1,69 трлн грн.

Згідно результатів поіменного голосування, всі народні обранці від Миколаївської області, які були присутні на засіданні Верховної Ради проголосували «за».

Давид Арахімія — за;

Максим Дирдін — за;

Артем Чорноморов — за;

Ігор Негулевський — за;

Ігор Копитін — за;

Олександр Гайду — за;

Олександр Пасічний — за;

Ірина Кормишкіна — за;

Олена Мошенець — за;

Також у бюджеті-2024 передбачили видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:

43 мільярди гривень на виробництво БПЛА;

43 мільярди гривень на виробництво боєприпасів та зброї;

Окрім того, на підтримку ветеранів буде спрямовано вдвічі більше ніж торік – майже 15 мільярдів гривень, з них 1 мільярдів гривень — на протезування воїнів.

Зокрема, видатки на медицину та освіту становитимуть 201 мільярда гривень та 69 мільярда гривень відповідно.

Варто зазначити, що при підготовці до другого читання було виділено 1 мільярд гривень на розробку механізму розмінування сільськогосподарських земель України.

Нагадаємо, що у середу, 8 листопада, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. «За» проголосували 253 депутати.

Раніше повідомлялося, що народна депутатка від Миколаївщини Ірина Кормишкіна підтримує передачу від місцевих громад до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці. За її словами, незважаючи на ухвалення законопроєкту №10037, основні потреби регіонів все одно будуть закриті.

Слід зазначити, що бюджет міст формується з двох частин — місцеві податки й збори, та надходження з держбюджету: субвенції і дотації. Від початку повномасштабного вторгнення Миколаїв втратив основну частину доходу через закриття підприємств та міграцію, тому ПДФО від військовослужбовців стало одним із основних видів наповнення міського бюджету. Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Відповідний урядовий законопроєкт уже поданий до Верховної Ради.

Раніше повідомлялось, що Миколаїв доєднався до звернення від «Асоціації міст України» до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів з проханням не забирати з міських бюджетів ПДФО з доходів військових.

Водночас це питання розглянули на засіданні бюджетної комісії Миколаївської міськради. У департаменті фінансів спрогнозували бюджет наступного року в 5,7 мільярдів гривень, при цьому 2 мільярди 700 мільйонів — це ПДФО з військових.

Депутат міської ради Сергій Кантор вважає, що мер Олександр Сєнкевич повинен представити «програму дій», після того, як уряд забере з бюджету міста ПДФО з доходів військових.

Водночас депутат Олександр Береза заявив, що за таких умов в бюджеті складно буде передбачити статтю видатків спрямовану на розвиток міста, а депутат Артем Ільюк вважає, що у такому разі місту треба буде включати режим економії та шукати додаткового заробітку.



Депутатка Олена Кисельова, коментуючи наміри централізувати доходи від податків на доходи військових, назвала це несправедливим по відношенню о Миколаєва, дохідна частина бюджету якого через війну повністю залежить від військового ПДФО.