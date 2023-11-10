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Комунальне підприємство з вивозу твердих побутових відходів у Корабельному районі Миколаєва «Обрій-ДКП» оголосило тендер на придбання 5 нових пікапів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На придбання автомобілів комунальне підприємство планує витратити 7 мільйонів гривень. У тендерній документації не вказано, якої саме марки повинен бути автомобіль. Однак, пікап має бути не раніше 2023 року випуску з механічною коробкою передач.

З основних характеристик також:

— дизельний вид палива;

— кількість місць — 5;

— повний привід;

— ємність паливного баку — не менше 70 літрів;

— фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира.

Також замовник наголосив на тому, що автомобіль має бути абсолютно новим з гарантійним строком не менше ніж 3 роки або 100 тисяч кілометрів.

Ще однією з умов є наявність офіційного сервісного центру для обслуговування автомобілів в межах Миколаєва.

Нагадаємо, нещодавно акціонерне товариство «Миколаївобленерго» оголосило тендер на придбання шести пікапів за 8 мільйонів гривень.

Раніше виконавчий комітет Миколаївської міської ради планує витратити 3 мільйони 967 тисяч 532 гривні на покупку нових електромобілів.