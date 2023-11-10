До кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.

Про це повідомив командувач збройних сил Нідерландів генерал Онно Ейхельсхейм, передає місцеве видання NOS.

Зазначається, що спочатку мова йшла про 15 літаків, однак виникла потреба у вісімнадцяти. Онно Ейхельсхейм сподівається, що українці розпочнуть навчання на початку наступного року.

«Літаки залишаються власністю Нідерлантів. Всього в країні їх 42», — йдеться у повідомленні.

Раніше повіжомлялося, що в Румунії продовжують готувати навчальні центри для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пізніше такі бази створять і в Україні.

Нагадаємо, що Бельгія відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у рамках військової допомоги у 2025 році. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Бельгія офіційно візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах «авіаційної коаліції», яку очолили Нідерланди та Данія.