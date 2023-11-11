Російські війська в ніч проти 11 листопада атакували Одеську область безпілотниками та ракетами — постраждали троє літніх людей.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зазначається, що вчора ввечері російські окупанти атакували регіон ракетами, після чого запустили ударні безпілотники типу Shahed. Ракетами РФ двічі вдарили по Одеському району.

Відомо, що окупанти поцілили по дачному кооперативу — постраждали троє людей. Серед потерпілих — 96-річна жінка, яку дістали з-під завалів у дачному кооперативі. Жінку госпіталізували, її стан — стабільний. Також двоє літніх людей 72 та 73 років отримали легкі травми — їм надали допомогу на місці.

Крім того, є влучання в припортову інфраструктуру, люди не постраждали.

Сили ППО збили чотири дрони, проте сталося влучання по будівлях, що не використовувалися. Поранених немає.

Нагадаємо, що вчора, 10 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області.