У наступному році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість чотирьох мільярдів тепер буде виділено вісім мільярдів євро.

Про це пише Bild з посиланням на Міноборони Німеччини.

Відомо, що цього тижня уряд Німеччини дійшов згоди щодо збільшення військової допомоги Україні на чотири мільярди євро. Наступного тижня бюджетний комітет офіційно схвалить це рішення.

Зокрема, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер напередодні передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири мільярди євро на військову допомогу Україні. Однак майже вся сума виділених коштів вже спрямована на обіцяні проєкти, тож на чергову допомогу у Міністерства оборони залишилося лише 120 мільйонів євро.

Крім того, міністр оборони Борис Пісторіус вимагав виділення додаткових 5 мільярдів євро під час поточних бюджетних переговорів.

Також Міноборони Німеччини зможе витратити два мільярди євро як про асигнування на зобов'язання за довгостроковими контрактами на озброєння.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита».

Також державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.





