За минулу добу, 11 листопада, російські війська здійснили 62 обстріли по Херсонщині. Зокрема, 12 разів російські війська били по населених пунктах Херсонської міської територіальної громади.

Внаслідок обстрілу на території Херсонської громади поранення отримали троє мирних жителів, повідомив голова МВА Херсона Роман Мрочко.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, загальна кількість постраждалих в області — чотири людини.

Армія РФ випустила 343 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, СПГ, БПЛА та авіації, 1 з ворожих обстрілів — ракетний.

Так, ворожі снаряди влучили по житлових будинках. також внаслідок обстрілу постраждала бібліотека у Херсоні.

«Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв» — йдеться у повідомленні Олександра Прокудіна.

Нагадаємо, що вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».