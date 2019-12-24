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Государственное агентство по вопросам кино заключило договор с ООО Совместная Победа Продакшн о предоставлении господдержки на создание фильма «Миссия – Космос», посвященного первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Госкино выделит 3 363 676 грн, то есть 80% общей стоимости производства фильма.
Отмечается, что кинопроект документальной ленты «Миссия – Космос» стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Сергей Шахворостов. Автор сценария и продюсер - Валерия Иваненко.
Премьера фильма в Украине запланирована на 2021 год.
Напомним, украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone.
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Государственное агентство по вопросам кино заключило договор с ООО Совместная Победа Продакшн о предоставлении господдержки на создание фильма «Миссия – Космос», посвященного первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Госкино выделит 3 363 676 грн, то есть 80% общей стоимости производства фильма.
Отмечается, что кинопроект документальной ленты «Миссия – Космос» стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Сергей Шахворостов. Автор сценария и продюсер - Валерия Иваненко.
Премьера фильма в Украине запланирована на 2021 год.
Напомним, украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone.