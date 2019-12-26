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Госагентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривен государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» режиссера Сергея Лозницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
23 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО «Солар Медиа Интертейнмент» договор о предоставлении государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» размером 49 миллионов 343 тысяч гривен. (32% общей стоимости производства фильма).
Кинопроект исторической драмы Сергея Лозницы «Бабий Яр» совместного украинского-германского производства стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Сергей Лозница, продюсер ленты - Сергей Лавренюк.
«Бабий Яр» сценариста и режиссера Сергея Лозницы - это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции «главного героя», - сообщили в Госкино.
Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.
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Госагентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривен государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» режиссера Сергея Лозницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
23 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО «Солар Медиа Интертейнмент» договор о предоставлении государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» размером 49 миллионов 343 тысяч гривен. (32% общей стоимости производства фильма).
Кинопроект исторической драмы Сергея Лозницы «Бабий Яр» совместного украинского-германского производства стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Сергей Лозница, продюсер ленты - Сергей Лавренюк.
«Бабий Яр» сценариста и режиссера Сергея Лозницы - это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции «главного героя», - сообщили в Госкино.
Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко