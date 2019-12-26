Госагентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривен государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» режиссера Сергея Лозницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

23 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО «Солар Медиа Интертейнмент» договор о предоставлении государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» размером 49 миллионов 343 тысяч гривен. (32% общей стоимости производства фильма).

Кинопроект исторической драмы Сергея Лозницы «Бабий Яр» совместного украинского-германского производства стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Сергей Лозница, продюсер ленты - Сергей Лавренюк.

«Бабий Яр» сценариста и режиссера Сергея Лозницы - это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции «главного героя», - сообщили в Госкино.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.