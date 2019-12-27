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Певица Тина Кароль вошла в состав жюри национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году.
Об этом сообщили в пресс-службе телеканала UA:Перший.
Она стала вторым членом конкурсной комиссии, первый и не сменный уже несколько лет подряд – Андрей Данилко. Остальных представителей жюри объявят позднее.
— В феврале место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль, – отметили в пресс-службе канала.
Сама певица, комментируя новые обязанности, сообщила, что рада стать частью большой команды исторического события.
— Мы выбираем тех, кто будет представлять страну, но не стоит забывать, что потом артист в нее возвращается. Задание артиста – достойно выступить на конкурсе, а потом – стать настоящей звездой своей страны, – сообщила Тина Кароль.
Тина Кароль в 2006 году сама была участницей этого конкурса, который тогда проходил в Афинах (Греция). Она заняла седьмое место.
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Певица Тина Кароль вошла в состав жюри национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году.
Об этом сообщили в пресс-службе телеканала UA:Перший.
Она стала вторым членом конкурсной комиссии, первый и не сменный уже несколько лет подряд – Андрей Данилко. Остальных представителей жюри объявят позднее.
— В феврале место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль, – отметили в пресс-службе канала.
Сама певица, комментируя новые обязанности, сообщила, что рада стать частью большой команды исторического события.
— Мы выбираем тех, кто будет представлять страну, но не стоит забывать, что потом артист в нее возвращается. Задание артиста – достойно выступить на конкурсе, а потом – стать настоящей звездой своей страны, – сообщила Тина Кароль.
Тина Кароль в 2006 году сама была участницей этого конкурса, который тогда проходил в Афинах (Греция). Она заняла седьмое место.