В Николаеве, накануне новогодних праздников, торжественно подведели итоги совместного проекта «Морского специализированного порта Ника-Тера» с Детской школой искусств №2 под названием «Ника-Тера» глазами детей».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сперва юные художники отправились на экскурсию в порт. Сотрудники подарили детям художественные наборы и провели увлекательное знакомство с предприятием: познакомили с его работой, с современной техникой, с погрузочно-разгрузочным процессом, с причалами и кранами порта. После чего каждый ребёнок выбрал понравившуюся локацию на территории порта для своего будущего рисунка. На таком «индустриальном» пленэре художники начали свои будущие картины, которые дорабатывали уже в стенах школы.

Всего над работами трудилось 80 детей под чутким руководством четырёх преподавателей. По их словам, на такие пленэры дети стараются выбираться часто, но обычно это лирические мотивы, поэтому проект произвёл ажиотаж среди детей разных групп и стал интересен всем своей неординарностью – рисованием индустриальных пейзажей на открытом воздухе.

По задумке проекта, лучшие детские работы планировали разместить в настенном и настольном календарях на 2020 год. Поэтому следующим этапом стала выставка рисунков в холле административного здания порта, в ходе которой сотрудники «МСП Ника-Тера» голосовали за лучшие работы. Также было проведено онлайн голосование на официальной странице в Facebook.

В итоге, был сделан выбор и лучшие 13 рисунков стали украшать новый корпоративный настенный и настольный календари на 2020 год. Никто из деток не остался без подарков – победителям вручили календари, приз зрительских симпатий получил художественный набор, а все участники - сладкие подарки и каталоги со своими работами.

— Все работы просто изумительные - каждая работа была достойна стать лучшей и по этой причине перед всеми стал трудный выбор. Каждый рисунок для кого-то стал любимым - в каждой работе чувствовался характер художника, его настроение, его талант и индивидуальный подход. Мы выражаем благодарность за сотрудничество руководству и преподавательскому составу Детской школы искусств №2, всем детям за чудесные и атмосферные рисунки и всему коллективу порта за участие, - сказал первый заместитель начальника порта «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник.

После торжественной части преподаватели школы, а также родители участников поблагодарили представителей порта за такую идею проекта и за приятные сюрпризы для юных художников.

Напомним, что Николаевский «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, занял лидирующие позиции рейтингов крупнейших морских операторов Украины по показателям темпа роста и объемов перевалки хлебных грузов.