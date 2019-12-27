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Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина «цифровая трансформация» и является проявлением глобальной цифровой революции.
Об этом сообщает портал ITC.ua.
Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» выбрал словом 2019 года «диджитализацию». И, в целом, учитывая сколько раз этот неологизм встречался в официальных пресс-материалах и выступлениях различных власть имущих, трудно не согласиться с таким выбором онлайн-словаря.
— Что интересно, мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии, - говорится в сообщении.
Термин «диджитализация» с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом. Неологизм, который вошел в украинский язык только несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и, согласно определению словаря, означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина «цифровая трансформация» и является проявлением глобальной цифровой революции.
Напомним, что Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что электронный документообмен между государственными органами заработает 1 октября 2019 года, а полная диджитализация документооборота займет 1-2 года.
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Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина «цифровая трансформация» и является проявлением глобальной цифровой революции.
Об этом сообщает портал ITC.ua.
Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» выбрал словом 2019 года «диджитализацию». И, в целом, учитывая сколько раз этот неологизм встречался в официальных пресс-материалах и выступлениях различных власть имущих, трудно не согласиться с таким выбором онлайн-словаря.
— Что интересно, мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии, - говорится в сообщении.
Термин «диджитализация» с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом. Неологизм, который вошел в украинский язык только несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и, согласно определению словаря, означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина «цифровая трансформация» и является проявлением глобальной цифровой революции.
Напомним, что Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что электронный документообмен между государственными органами заработает 1 октября 2019 года, а полная диджитализация документооборота займет 1-2 года.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов