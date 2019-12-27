Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина «цифровая трансформация» и является проявлением глобальной цифровой революции.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» выбрал словом 2019 года «диджитализацию». И, в целом, учитывая сколько раз этот неологизм встречался в официальных пресс-материалах и выступлениях различных власть имущих, трудно не согласиться с таким выбором онлайн-словаря.

— Что интересно, мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии, - говорится в сообщении.

Термин «диджитализация» с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом. Неологизм, который вошел в украинский язык только несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и, согласно определению словаря, означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина «цифровая трансформация» и является проявлением глобальной цифровой революции.

Напомним, что Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что электронный документообмен между государственными органами заработает 1 октября 2019 года, а полная диджитализация документооборота займет 1-2 года.