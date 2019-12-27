Российский телеканал СТС покажет комедийный сериал «Папик» производства студии «Квартал-95».

Об этом сообщает российский «Коммерсант» со ссылкой на представителя канала.

По его данным, «Папик», который издание называет одним из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года, стартует на СТС 20 января.

— Канал СТС, входящий в холдинг «СТС Медиа» «Национальной Медиа Группы» и ВТБ, приобрел права на показ украинского телесериала «Папик». Сериал уже успешно прошел в декабре 2019 года на украинском канале «1+1». Права на него СТС купил у дистрибутора — шведской Eccho Rights, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для СТС это первый купленный со стороны сериал за восемь лет.

Напомним, ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с Зеленским после показа трех серий.