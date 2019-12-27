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Российский телеканал СТС покажет комедийный сериал «Папик» производства студии «Квартал-95».
Об этом сообщает российский «Коммерсант» со ссылкой на представителя канала.
По его данным, «Папик», который издание называет одним из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года, стартует на СТС 20 января.
— Канал СТС, входящий в холдинг «СТС Медиа» «Национальной Медиа Группы» и ВТБ, приобрел права на показ украинского телесериала «Папик». Сериал уже успешно прошел в декабре 2019 года на украинском канале «1+1». Права на него СТС купил у дистрибутора — шведской Eccho Rights, - говорится в сообщении.
Отмечается, что для СТС это первый купленный со стороны сериал за восемь лет.
Напомним, ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с Зеленским после показа трех серий.
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Российский телеканал СТС покажет комедийный сериал «Папик» производства студии «Квартал-95».
Об этом сообщает российский «Коммерсант» со ссылкой на представителя канала.
По его данным, «Папик», который издание называет одним из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года, стартует на СТС 20 января.
— Канал СТС, входящий в холдинг «СТС Медиа» «Национальной Медиа Группы» и ВТБ, приобрел права на показ украинского телесериала «Папик». Сериал уже успешно прошел в декабре 2019 года на украинском канале «1+1». Права на него СТС купил у дистрибутора — шведской Eccho Rights, - говорится в сообщении.
Отмечается, что для СТС это первый купленный со стороны сериал за восемь лет.
Напомним, ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с Зеленским после показа трех серий.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов