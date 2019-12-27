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Министерство культуры, молодежи и спорта назвало пять самых выдающихся событий в сфере искусства, прошедших в 2019 году.
Список составлен в ответ на запрос Радио Свобода.
1. Год культуры Украины - Австрия.
2. Вторая национальная Биеннале молодого искусства в Харькове. В программу Биеннале молодого искусства 2019 года вошли 45 художественных проектов и более 50 авторов, которые, по мнению кураторов, соответствовали концепции «Кажется, я захожу в наш сад».
3. Возвращение уникальной культурной достопримечательности - оригинала грамоты Петра I 1708 года о назначении митрополита Киевского с требованием не возвращаться в подчинение Константинополя, которая опровергает российский фейк о добровольном переподчинении украинской церкви Москве.
4. Украинский павильон на Венецианской биеннале.
5. Запуск онлайн-платформы совместно с Google «Аутентичная Украина».
Как сообщалось, вселенский патриарх Варфоломей І назвал самой важной инициативой в 2019 году предоставление автокефалии Православной церкви Украины.
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Министерство культуры, молодежи и спорта назвало пять самых выдающихся событий в сфере искусства, прошедших в 2019 году.
Список составлен в ответ на запрос Радио Свобода.
1. Год культуры Украины - Австрия.
2. Вторая национальная Биеннале молодого искусства в Харькове. В программу Биеннале молодого искусства 2019 года вошли 45 художественных проектов и более 50 авторов, которые, по мнению кураторов, соответствовали концепции «Кажется, я захожу в наш сад».
3. Возвращение уникальной культурной достопримечательности - оригинала грамоты Петра I 1708 года о назначении митрополита Киевского с требованием не возвращаться в подчинение Константинополя, которая опровергает российский фейк о добровольном переподчинении украинской церкви Москве.
4. Украинский павильон на Венецианской биеннале.
5. Запуск онлайн-платформы совместно с Google «Аутентичная Украина».
Как сообщалось, вселенский патриарх Варфоломей І назвал самой важной инициативой в 2019 году предоставление автокефалии Православной церкви Украины.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов