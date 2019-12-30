Мэр Киева Виталий Кличко новогодним мультфильмом поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством.

Об этом сообщает пресс-служба мэра, передаёт Новое время.

«Друзья! Накануне Нового года хочу пожелать всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма. Спасибо тем, кто помогал, и тем, кто критиковал. Конструктивную критику воспринимаю как подсказку. Все, что мы сделали в этом году в городе, мы сделали все вместе — с киевлянами и для киевлян», — заявил мэр.

В мультике Кличко в образе Деда Мороза кружит над Киевом на сказочном поезде и раздает подарки городу.

Сначала Кличко возле Андреевской церкви оставил новую лестницу от церкви к Аллее художников. Следующий подарок — новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Затем мэр мчится над Набережным шоссе — и там появляется новое современное освещение.

Достался подарок и зоопарку — жираф на новом входе в зоопарк. Город получает и много других подарков, которые превращаются в новые объекты — школы, садики и другие. Последний пункт сказочного поезда — Шулявка. Там Кличко дарит городу Шулявский путепровод.

Напомним, что партия «Слуга народа» проиграла выборы в городскую ОТГ в Сумской области.