|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|26.1 грн
|27.15 грн
В киновселенной Marvel появится первый трансгендерный персонаж. Это подтвердил глава Marvel Studios Кевин Файги во время встречи с фанатами в Нью-Йоркской академии кино.
Об этом пишет сайт Bird In Flight.
Продюсер не уточнил, о каком именно супергерое идет речь, однако добавил, что персонажа можно будет увидеть в фильме, над которым студия работает в настоящее время.
Как пишет издание The Independent, сейчас Marvel снимает только одну картину — «Вечные», выход которой в прокат запланирован на ноябрь 2020 года. В ленте играют Анджелина Джоли, Сальма Хайек и актеры сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден и Кит Харингтон. В фильме также присутствует первый глухой супергерой вселенной Marvel, которого сыграла Лорен Ридлофф.
Кевин Файги отметил, что Marvel стремится к разнообразию в репрезентации и к инклюзивности. Режиссерами двух картин студии, выходящих в 2020 году, стали женщины; также кинематографистки сняли несколько проектов киновселенной для Disney+.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В киновселенной Marvel появится первый трансгендерный персонаж. Это подтвердил глава Marvel Studios Кевин Файги во время встречи с фанатами в Нью-Йоркской академии кино.
Об этом пишет сайт Bird In Flight.
Продюсер не уточнил, о каком именно супергерое идет речь, однако добавил, что персонажа можно будет увидеть в фильме, над которым студия работает в настоящее время.
Как пишет издание The Independent, сейчас Marvel снимает только одну картину — «Вечные», выход которой в прокат запланирован на ноябрь 2020 года. В ленте играют Анджелина Джоли, Сальма Хайек и актеры сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден и Кит Харингтон. В фильме также присутствует первый глухой супергерой вселенной Marvel, которого сыграла Лорен Ридлофф.
Кевин Файги отметил, что Marvel стремится к разнообразию в репрезентации и к инклюзивности. Режиссерами двух картин студии, выходящих в 2020 году, стали женщины; также кинематографистки сняли несколько проектов киновселенной для Disney+.