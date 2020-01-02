В киновселенной Marvel появится первый трансгендерный персонаж. Это подтвердил глава Marvel Studios Кевин Файги во время встречи с фанатами в Нью-Йоркской академии кино.

Об этом пишет сайт Bird In Flight.

Продюсер не уточнил, о каком именно супергерое идет речь, однако добавил, что персонажа можно будет увидеть в фильме, над которым студия работает в настоящее время.

Как пишет издание The Independent, сейчас Marvel снимает только одну картину — «Вечные», выход которой в прокат запланирован на ноябрь 2020 года. В ленте играют Анджелина Джоли, Сальма Хайек и актеры сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден и Кит Харингтон. В фильме также присутствует первый глухой супергерой вселенной Marvel, которого сыграла Лорен Ридлофф.

Кевин Файги отметил, что Marvel стремится к разнообразию в репрезентации и к инклюзивности. Режиссерами двух картин студии, выходящих в 2020 году, стали женщины; также кинематографистки сняли несколько проектов киновселенной для Disney+.