10-серийный фильм HBO о Чернобыльской трагедии получил четыре номинации премии «Золотой глобус».

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«Чернобыль» получил премию в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм».

Он успешно обошел других кандидатов: «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос», а также «Невероятное».

Мини-сериал «Чернобыль» американского режиссера Джона Ренка рассказывает о катастрофе, которая произошла в Украине в 1986 году.

Актер из сериала Стеллан Скарсгард получил премию как лучший актер второго плана в телесериале.

Как сообщает Globe Awards фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джун Хо стал победителем в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

А сериал «Наследники» режиссера Марка Майлода получил американскую кинопремию «Золотой глобус" в номинации «Лучший драматический телесериал".

Также в номинации «Лучший драматический фильм» победу одержал фильм «1917» британского режиссёра Сэма Мендеса

Комедийно-драматический фильм «Однажды в…Голливуде» американского кинорежиссера Квентина Тарантино победил в номинации «Лучшая комедия или мюзикл".

Лучшим комедийным сериалом названа британская трагикомедия «Дрянь» Гарри Брэдбира.

В номинации «Лучшая женская роль» победила Рене Зеллвегер, которая сыграла Джуди Гарленд в байопике «Джуди».

Хоакин Феникс был признан лучшим драматическим актером за роль в фильме «Джокер» режиссера Тодда Филлипса.

Голливудская ассоциация иностранной прессы является учредителем премии «Золотой глобус». Эта награда вручается за лучшие достижения в кино и телевидении.

Отметим, что в 2019 году после выхода сериала про Чернобыль был установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС.