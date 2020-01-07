Картина «Однажды в... Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм - комедия или мюзикл».

Об этом сообщает Интрефакс-Украина.

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошел в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье.

В категории кроме картины Тарантино были представлены «Рокетмен» Декстера Флетчера, «Достать ножи» Райана Джонсона, «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра и «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити.

Ранее фильм получил награду в номинации «Лучший сценарий».

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), теряющий популярность, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Тэрон Эгентон был удостоен «Золотого глобуса» как лучший комедийный актёр за исполнение роли музыканта Элтона Джона в «Рокетмене». На награду претендовали Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»), Дэниел Крейг («Достать ножи»), Роман Гриффин («Кролик Джоджо») и Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»).

Награды за лучшую женскую роль в комедии удостоена Аквафина («Прощание»). Конкуренцию ей составили Эмма Томпсон («Прошлой ночью»), Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт?»), Ана Де Армас («Достать ножи») и Бини Фелдштейн («Книжный магазин»).

Напомним, что 10-серийный фильм HBO о Чернобыльской трагедии получил четыре номинации премии «Золотой глобус».