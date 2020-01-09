|Скорость ветра:
|1.2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.65 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.55 грн
Новое шоу с рабочим названием «Фантастические звери: естественная история» (Fantastic Beasts: A Natural History) будет создано ВВС совместно с Warner Bros.
Об этом сообщает Variety.
В разработке шоу участвует и Музей естественной истории города Лондона. Там готовят выставку «Фантастические звери: чудо природы», где расскажут о реальных необычных животных через призму существ из книг Джоан Роулинг.
Шоу будет вести британский актер и комедиант Стивен Фрай, который ранее начитывал аудиокниги из серии «Гарри Поттера».
Кадры из архива BBC Natural History Unit и сцены из фильмов «Фантастические твари» будут использованы для демонстрации того, насколько тесно переплетены животные реального мира, мифологические существа и звери волшебного мира.
Шоу расскажет о существах мифических и настоящих: от кентавров до ниффлеров, райских птиц и феникса, шерстистых носорогов и гигантского кальмара.
О точной дате выхода шоу не сообщается.
Напомним, премьера фильма «Фантастические звери 3» намечена на 12 ноября 2021 года.
«Фантастические звери и где они обитают» вышел 18 ноября 2016 года, а его продолжение — «Фантастические звери: преступления Гиндельвальда» — 16 ноября 2018 года.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Новое шоу с рабочим названием «Фантастические звери: естественная история» (Fantastic Beasts: A Natural History) будет создано ВВС совместно с Warner Bros.
Об этом сообщает Variety.
В разработке шоу участвует и Музей естественной истории города Лондона. Там готовят выставку «Фантастические звери: чудо природы», где расскажут о реальных необычных животных через призму существ из книг Джоан Роулинг.
Шоу будет вести британский актер и комедиант Стивен Фрай, который ранее начитывал аудиокниги из серии «Гарри Поттера».
Кадры из архива BBC Natural History Unit и сцены из фильмов «Фантастические твари» будут использованы для демонстрации того, насколько тесно переплетены животные реального мира, мифологические существа и звери волшебного мира.
Шоу расскажет о существах мифических и настоящих: от кентавров до ниффлеров, райских птиц и феникса, шерстистых носорогов и гигантского кальмара.
О точной дате выхода шоу не сообщается.
Напомним, премьера фильма «Фантастические звери 3» намечена на 12 ноября 2021 года.
«Фантастические звери и где они обитают» вышел 18 ноября 2016 года, а его продолжение — «Фантастические звери: преступления Гиндельвальда» — 16 ноября 2018 года.