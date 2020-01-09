Новое шоу с рабочим названием «Фантастические звери: естественная история» (Fantastic Beasts: A Natural History) будет создано ВВС совместно с Warner Bros.

Об этом сообщает Variety.

В разработке шоу участвует и Музей естественной истории города Лондона. Там готовят выставку «Фантастические звери: чудо природы», где расскажут о реальных необычных животных через призму существ из книг Джоан Роулинг.

Шоу будет вести британский актер и комедиант Стивен Фрай, который ранее начитывал аудиокниги из серии «Гарри Поттера».

Кадры из архива BBC Natural History Unit и сцены из фильмов «Фантастические твари» будут использованы для демонстрации того, насколько тесно переплетены животные реального мира, мифологические существа и звери волшебного мира.

Шоу расскажет о существах мифических и настоящих: от кентавров до ниффлеров, райских птиц и феникса, шерстистых носорогов и гигантского кальмара.

О точной дате выхода шоу не сообщается.

Напомним, премьера фильма «Фантастические звери 3» намечена на 12 ноября 2021 года.

«Фантастические звери и где они обитают» вышел 18 ноября 2016 года, а его продолжение — «Фантастические звери: преступления Гиндельвальда» — 16 ноября 2018 года.