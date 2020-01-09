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Отмечается, что в программе под рабочим названием «Фантастические звери: история природы» расскажут о происхождении и существовании мифических существ «поттерианы», а также исследуют их связь с животными, живущими на нашей планете сейчас.
В разработке шоу участвует и Музей естественной истории города Лондона. Там готовят выставку «Фантастические звери: чудо природы», где расскажут о реальных необычных животных через призму существ из книг Джоан Роулинг.
Шоу будет вести британский актер и комедиант Стивен Фрай, который ранее начитывал аудиокниги из серии «Гарри Поттера».
О точной дате выхода шоу не сообщается.
Напомним, в католической школе Святого Эдварда в городе Нэшвилл в США изъяли из библиотеки книги о «Гарри Поттере», потому что нашли в них «реальные заклинания».
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Отмечается, что в программе под рабочим названием «Фантастические звери: история природы» расскажут о происхождении и существовании мифических существ «поттерианы», а также исследуют их связь с животными, живущими на нашей планете сейчас.
В разработке шоу участвует и Музей естественной истории города Лондона. Там готовят выставку «Фантастические звери: чудо природы», где расскажут о реальных необычных животных через призму существ из книг Джоан Роулинг.
Шоу будет вести британский актер и комедиант Стивен Фрай, который ранее начитывал аудиокниги из серии «Гарри Поттера».
О точной дате выхода шоу не сообщается.
Напомним, в католической школе Святого Эдварда в городе Нэшвилл в США изъяли из библиотеки книги о «Гарри Поттере», потому что нашли в них «реальные заклинания».