Министерство культуры, молодежи и спорта Украины в этом году планирует создать Музей современного искусства.

Об этом в Telegram написал министр культуры Владимир Бородянский.

Работа по созданию музея начнется в нынешнем году и продолжится в течение четырех-пяти лет.

— Это будет несколько параллельных процессов: концепция музея, его материальное воплощение и, вместе с тем, наполнение коллекции. Это означает, что государство должно покупать произведения, которые затем выставлять и хранить в этом музее. Вопрос создания такого музея уже давно пора и проблема нашего современного искусства - это физическое отсутствие музея, который бы аккумулировал работы наших выдающихся мастеров. Убежден, что выдающимся украинским художникам, таким, как Иван Марчук и другим выдающимся современным украинским художникам должны быть посвящены отдельные залы, - написал Владимир Бородянский.

Сейчас в столице действует несколько музеев, которые представляют современное искусство.

Ранее Владимир Бородянский заявил, что государственных СМИ в Украине не должно быть.