«Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий: первая была получена в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе. В целом фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии», — отметили в Госкино.

Режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский. В украинском кинопрокате «Посторонний» ожидают в 2020 году.

По сюжету, команда синхронного плавания исчезла под водой в бассейне во время выступления. Пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Связь между этими делами, а также какое отношение к ним имеет кукла с живыми волосами, придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.