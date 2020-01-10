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«Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий: первая была получена в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе. В целом фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии», — отметили в Госкино.
Режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский. В украинском кинопрокате «Посторонний» ожидают в 2020 году.
По сюжету, команда синхронного плавания исчезла под водой в бассейне во время выступления. Пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Связь между этими делами, а также какое отношение к ним имеет кукла с живыми волосами, придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.
Кинопроект «Посторонний» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 10 миллионов гривен ($410 тысяч) при общей стоимости производства 20 миллионов гривен ($820 тысяч). На большие экраны в Украине картина выйдет в 2020 году.
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«Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий: первая была получена в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе. В целом фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии», — отметили в Госкино.
Режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский. В украинском кинопрокате «Посторонний» ожидают в 2020 году.
По сюжету, команда синхронного плавания исчезла под водой в бассейне во время выступления. Пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Связь между этими делами, а также какое отношение к ним имеет кукла с живыми волосами, придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.
Кинопроект «Посторонний» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 10 миллионов гривен ($410 тысяч) при общей стоимости производства 20 миллионов гривен ($820 тысяч). На большие экраны в Украине картина выйдет в 2020 году.