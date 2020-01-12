Заработанные деньги она направит в благотворительную организацию «Слоны без границ», которая занимаются защитой животных от браконьеров.

Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с Disney, она будет озвучивать персонажей в мультфильмах киностудии.

По данным издания, первую запись голоса Меган Маркл сделали еще перед Рождеством. Из-за этого высокопоставленные члены королевской семьи упрекнули пару в подписании контрактов с Disney и другими компаниями.

Каких персонажей Disney будет озвучить Меган, еще неизвестно.

9 января стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи. Они объяснили это тем, что хотят стать финансово независимыми и планируют основать благотворительную организацию, а также проводить время в Северной Америке.