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Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с Disney, она будет озвучивать персонажей в мультфильмах киностудии.
Об этом сообщает The Times.
Заработанные деньги она направит в благотворительную организацию «Слоны без границ», которая занимаются защитой животных от браконьеров.
По данным издания, первую запись голоса Меган Маркл сделали еще перед Рождеством. Из-за этого высокопоставленные члены королевской семьи упрекнули пару в подписании контрактов с Disney и другими компаниями.
Каких персонажей Disney будет озвучить Меган, еще неизвестно.
9 января стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи. Они объяснили это тем, что хотят стать финансово независимыми и планируют основать благотворительную организацию, а также проводить время в Северной Америке.
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Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с Disney, она будет озвучивать персонажей в мультфильмах киностудии.
Об этом сообщает The Times.
Заработанные деньги она направит в благотворительную организацию «Слоны без границ», которая занимаются защитой животных от браконьеров.
По данным издания, первую запись голоса Меган Маркл сделали еще перед Рождеством. Из-за этого высокопоставленные члены королевской семьи упрекнули пару в подписании контрактов с Disney и другими компаниями.
Каких персонажей Disney будет озвучить Меган, еще неизвестно.
9 января стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи. Они объяснили это тем, что хотят стать финансово независимыми и планируют основать благотворительную организацию, а также проводить время в Северной Америке.