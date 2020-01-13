|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:18
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
В 2019 году мировые кассовые сборы составили 42,5 миллиардов долларов, что является новым рекордом.
Об этом пишет Variety.
На первом месте по продаже билетов в кино - США. В прошлом году американский бокс-офис составил 11,4 миллиардов долларов, однако он снизился по сравнению с предыдущим годом на 4,4%. В то же время продажи билетов в остальных странах выросли и впервые в истории превысили 30 миллиардов долларов. Это произошло благодаря таким фильмам как «Мстители: Финал» и «Джокер».
Напомним, фильм «Джокер» Тодда Филлипса почти за два месяца в мировом прокате заработал 998 миллионов долларов.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В 2019 году мировые кассовые сборы составили 42,5 миллиардов долларов, что является новым рекордом.
Об этом пишет Variety.
На первом месте по продаже билетов в кино - США. В прошлом году американский бокс-офис составил 11,4 миллиардов долларов, однако он снизился по сравнению с предыдущим годом на 4,4%. В то же время продажи билетов в остальных странах выросли и впервые в истории превысили 30 миллиардов долларов. Это произошло благодаря таким фильмам как «Мстители: Финал» и «Джокер».
Напомним, фильм «Джокер» Тодда Филлипса почти за два месяца в мировом прокате заработал 998 миллионов долларов.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов