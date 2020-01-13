В 2019 году мировые кассовые сборы составили 42,5 миллиардов долларов, что является новым рекордом.

Об этом пишет Variety.

На первом месте по продаже билетов в кино - США. В прошлом году американский бокс-офис составил 11,4 миллиардов долларов, однако он снизился по сравнению с предыдущим годом на 4,4%. В то же время продажи билетов в остальных странах выросли и впервые в истории превысили 30 миллиардов долларов. Это произошло благодаря таким фильмам как «Мстители: Финал» и «Джокер».

Напомним, фильм «Джокер» Тодда Филлипса почти за два месяца в мировом прокате заработал 998 миллионов долларов.