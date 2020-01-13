Комитет кинопремии «Оскар» объявил номинантов 2020 года. В категорию «Лучший фильм» вошли девять кинолент. «Джокер» режиссера Тодда Филлипса получил самое большое количество номинаций – 11.

Об этом сообщает Левый берег.

На лучший фильм, помимо «Джокера», номинированы «Форд против Феррари» (режиссер Джеймс Мэнголд), «Кролик Джоджо» (Тайк Вайтити), «Маленькие женщины» (Грета Гервиг), «1917» (Сэм Мендес), «Брачная история» (Ноа Баумбак), «Однажды в Голливуде» (Квентин Тарантино), «Паразиты» (Пон Чжун Хо), «Ирландец» (Мартин Скорсезе).

Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в «Джокере», номинирован на звание «Лучший актер первого плана». Также в этой категории: Антонио Бандерас (фильм «Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде») и Джонатан Прайс («Два папы»).

На роль лучшей актрисы первого плана претендуют Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон (Брачная история), Шарлиз Терон («Секс-бомба» – Bombshell в оригинале), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» номинированы Брэд Питт за «Однажды в Голливуде», Том Хенкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм «Ирландец».

На звание лучшей актрисы второго плана номинированы Марго Робби («Секс-бомба»), Лора Дерн «Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Кэти Батес («Дело Ричарда Джуэлла»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»).

В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены «Как приручить дракона», «Потерянное звено», «Клаус», «История игрушек 4», «Я потерял свое тело».

Напомним, что картина «Однажды в... Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм - комедия или мюзикл».