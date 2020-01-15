Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала о новом сезоне проекта, в котором появятся ЛГБТ-персонажи.

Об этом она заявила в рамках сессии вопросов и ответов на портале Reddit.

По словам Хиссрич, во втором сезоне «Ведьмака» среди персонажей появятся представители гендерных и сексуальных меньшинств.

Кроме ЛГБТ-героев, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов мира «Ведьмака».

Премьера первого сезона «Ведьмака» на стриминговом сервисе Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон выйдет в 2021 году.