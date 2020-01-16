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Компания Microsoft 15 января официально запустила новый браузер Edge Chromium для Windows и iOS.
Об этом сообщил The Verge.
В первую очередь Edge Chromium создали для корпоративных клиентов, но он доступен для загрузки для всех пользователей.
В ближайшие месяцы Microsoft выпустит обновление Windows 10, с которым автоматически установится новая версия Edge. В браузере можно выбрать опцию, которая не позволит сайтам отслеживать активность пользователя, но таким образом реклама будет менее персонализированная.
Впрочем, в Edge Chromium отсутствуют функции по синхронизации истории посещений, использования расширений. Их планируют добавить в течение года.
Напомним, компания Microsoft принудительно установит на устройствах пользователей свой новый браузер Edge.
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Компания Microsoft 15 января официально запустила новый браузер Edge Chromium для Windows и iOS.
Об этом сообщил The Verge.
В первую очередь Edge Chromium создали для корпоративных клиентов, но он доступен для загрузки для всех пользователей.
В ближайшие месяцы Microsoft выпустит обновление Windows 10, с которым автоматически установится новая версия Edge. В браузере можно выбрать опцию, которая не позволит сайтам отслеживать активность пользователя, но таким образом реклама будет менее персонализированная.
Впрочем, в Edge Chromium отсутствуют функции по синхронизации истории посещений, использования расширений. Их планируют добавить в течение года.
Напомним, компания Microsoft принудительно установит на устройствах пользователей свой новый браузер Edge.