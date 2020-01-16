Об этом сообщил The Verge.

В первую очередь Edge Chromium создали для корпоративных клиентов, но он доступен для загрузки для всех пользователей.

В ближайшие месяцы Microsoft выпустит обновление Windows 10, с которым автоматически установится новая версия Edge. В браузере можно выбрать опцию, которая не позволит сайтам отслеживать активность пользователя, но таким образом реклама будет менее персонализированная.

Впрочем, в Edge Chromium отсутствуют функции по синхронизации истории посещений, использования расширений. Их планируют добавить в течение года.

Напомним, компания Microsoft принудительно установит на устройствах пользователей свой новый браузер Edge.