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В Николаеве во время строительства в пределах исторической застройки была найдена старинная подземная кладка.
Об этом сообщается на странице Отдела охраны культурного наследия города Николаева в Facebook.
— Друзья отдела сообщили нам о том, что на месте нового строительства в пределах исторической застройки выявлена старинная подземная кладка. Мы, конечно, связались с заказчиком строительства и по договоренности с ним вышли на место, чтобы выяснить, что это за такой интересный объект? Мы уже знаем ответ. А вы догадались? Пишите нам в комментариях, - говорится в сообщении.
Напомним, что в ходе реконструкции Соборной площади рабочие обнаружили небольшое подвальное помещение, в котором археологи нашли пушечное ядро.
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В Николаеве во время строительства в пределах исторической застройки была найдена старинная подземная кладка.
Об этом сообщается на странице Отдела охраны культурного наследия города Николаева в Facebook.
— Друзья отдела сообщили нам о том, что на месте нового строительства в пределах исторической застройки выявлена старинная подземная кладка. Мы, конечно, связались с заказчиком строительства и по договоренности с ним вышли на место, чтобы выяснить, что это за такой интересный объект? Мы уже знаем ответ. А вы догадались? Пишите нам в комментариях, - говорится в сообщении.
Напомним, что в ходе реконструкции Соборной площади рабочие обнаружили небольшое подвальное помещение, в котором археологи нашли пушечное ядро.