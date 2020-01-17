В Николаеве во время строительства в пределах исторической застройки была найдена старинная подземная кладка.

Об этом сообщается на странице Отдела охраны культурного наследия города Николаева в Facebook.

— Друзья отдела сообщили нам о том, что на месте нового строительства в пределах исторической застройки выявлена старинная подземная кладка. Мы, конечно, связались с заказчиком строительства и по договоренности с ним вышли на место, чтобы выяснить, что это за такой интересный объект? Мы уже знаем ответ. А вы догадались? Пишите нам в комментариях, - говорится в сообщении.