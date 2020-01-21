Обломки легендарного затонувшего корабля «Титаник» получат международную защиту в соответствии с соглашением между США и Великобританией.

Об этом пишет ВВС.

— Обломки «Титаника» будут защищены в соответствии с положениями соглашения между правительствами США и Великобритании, – сказано в сообщении.

В соглашении указано, что правительствам этих двух стран предоставлено право выдавать или отказывать в выдаче документов, позволяющих посещать затонувший корабль или вывозить артефакты.

Документ был подписан для обеспечения сохранения и уважения к месту упокоения более 1500 пассажиров и членов экипажа судна. Корабль «Титаник» затонул в 1912 году во время выполнения первого рейса из порта Саутгемптона в Америку из-за столкновения с айсбергом в Северной Атлантике.

Подписанное Британией еще в 2003 году соглашение вступило в силу после ратификации госсекретарем США Майком Помпео в конце 2019 года. Ранее обломки затонувшего судна не были никак защищены, поскольку они находятся в международных водах.

Напомним, исследователи погрузились на глубину почти 4 километров, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится затонувший более 100 лет назад пароход «Титаник».