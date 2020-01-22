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В 2019 году в украинском языке появилось 1-1,5 тыс. слов с новой формой или значением.
Об этом в ответ на запрос «УНН» сообщили в Институте украинского языка Национальной академии наук Украины.
«Исследователи считают, что за год в языковой коммуникации появляется 1 тыс. — 1,5 тыс. слов с новыми форме и/или значением. Такой же объем новых слов, в том числе за 2019 год, подтверждает и компьютерный Фонд инноваций в украинском языке Института украинского языка НАН Украины», — говорится в ответе на запрос.
Современный украинский литературный язык постоянно развивается, пополняется новой лексикой, кодификация которой в общенациональных нормативных словарях требует проверки временем и языковой практикой общества. Было составлено много словарей новой украинской лексики, в которых отражаются последствия пополнения украинского лексикона за определенный временной отрезок, преимущественно за 10 лет, при формировании нового поколения носителей языка.
Напомним, «диджитализация» стала словом года в Украине - 2019.
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В 2019 году в украинском языке появилось 1-1,5 тыс. слов с новой формой или значением.
Об этом в ответ на запрос «УНН» сообщили в Институте украинского языка Национальной академии наук Украины.
«Исследователи считают, что за год в языковой коммуникации появляется 1 тыс. — 1,5 тыс. слов с новыми форме и/или значением. Такой же объем новых слов, в том числе за 2019 год, подтверждает и компьютерный Фонд инноваций в украинском языке Института украинского языка НАН Украины», — говорится в ответе на запрос.
Современный украинский литературный язык постоянно развивается, пополняется новой лексикой, кодификация которой в общенациональных нормативных словарях требует проверки временем и языковой практикой общества. Было составлено много словарей новой украинской лексики, в которых отражаются последствия пополнения украинского лексикона за определенный временной отрезок, преимущественно за 10 лет, при формировании нового поколения носителей языка.
Напомним, «диджитализация» стала словом года в Украине - 2019.