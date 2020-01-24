В Николаевском художественном музее имени Василия Верещагина открылась выставка народных художников Украины Андрея Антонюка (1943 - 2013гг., Народный художник - 2007г.), Николая Бережного (1938 - 2015рр., Народный художник - 2008г.), Михаила Ряснянского (1926 - 2003рр., Народный художник - 2003г.).

Более 70 работ из коллекции музея составили экспозицию, сообщили в пресс-службе мэрии Николаева.

Разные по стилю, технике исполнения, картины отражают свое время и рассказывают о своих участниках. Выставка «Звездным путем» стала своеобразным продолжением цикла, который начал музей с желанием показать николаевцам картины наших земляков, которые стали настоящими звездами изобразительного искусства.

На открытие выставки пришло много людей. Творчество всех трех художников всегда вызывало интерес зрителей.

— Мы должны знать и любить своих художников. Гордиться ими. Ходить к ним на выставки. Ценить при жизни. И уважать их память. Николаев богат талантами, и они стоят нашего внимания, - сказал Александр Сенкевич.

О художниках этот вечер вспоминали их друзья и родные. Среди гостей были Ярослав Ряснянский и Даниил Антонюк, оба - также художники, которые продолжают дело родителей. Правда, каждый - по-своему. Серафима Сенкевич, Михаил Озерный (также, кстати, народный художник), директор художественного музея Сергей Росляков отдали дань незаурядному мастерству всех авторов экспозиции.

Михаил Ряснянский был первым в Николаеве, кто получил звание народного художника Украины. Было много учеников. По работам Михаила Ряснянского учиться можно и сейчас. Написанные в стиле реализма, они искусно построенные композиционно. Галерея портретов современников кисти Михаила Алексеевича как бы создает коллективный портрет времени, в котором ему пришлось жить и работать. Откровенные, открытые лица искренне передают зрителю свои эмоции и чувства.

Николай Бережной был мастером пастели, автором своей техники с использованием акварели. Его картины - чисто мужские. Им присуща строгая мужская энергетика, дух сильного человека. Он таким был при жизни. Николай Федорович долго возглавлял Николаевскую областную организацию Союза художников Украины. В свое время приехал в наш южный город из Омска и нашел здесь свою вторую родину.

Андрей Антонюк - художник, которого по праву можно отнести к наиболее ярким художникам современной Украины. В 80-е годы прошлого века его выставки становились настоящим вызовом обществу, которое было не готово воспринимать творчество художника. Впрочем, его талант уже тогда завоевывал своих сторонников, и с каждым годом их становилось все больше и больше. Андрей Данилович ценил это, поэтому в дальнейшем ежегодно обязательно устраивал вернисажи именно в Николаеве, для своих верных друзей и поклонников.

Напомним, в 2018 году на доме художника, в Николаеве по адресу проспект Центральный, 96, были установлены мемориальные доски всем трем художникам - Андрею Антонюку, Николаю Бережному и Михаилу Ряснянскому.