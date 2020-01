Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду «Грэмми», ее альбом The Poetry of Places победил в категории «Лучший классический сборник».

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на «отлично». Среди ее педагогов - Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине, - говорится на сайте Национального симфонического оркестра Украины.

Сейчас Надежда Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. В Америке она известна активным исполнителем современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Триумфатором нынешней «Грэмми» стала 18-летняя американка Билли Айлиш, которая получила сразу шесть статуэток, в том числе и в главных категориях. В категории «Лучший запись» победила ее композиция «Bad Guy», а ее пластинку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Признали лучшим альбомом года.

