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Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду «Грэмми», ее альбом The Poetry of Places победил в категории «Лучший классический сборник».
Об этом сообщает Радио Свобода.
— Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на «отлично». Среди ее педагогов - Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине, - говорится на сайте Национального симфонического оркестра Украины.
Сейчас Надежда Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. В Америке она известна активным исполнителем современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.
Триумфатором нынешней «Грэмми» стала 18-летняя американка Билли Айлиш, которая получила сразу шесть статуэток, в том числе и в главных категориях. В категории «Лучший запись» победила ее композиция «Bad Guy», а ее пластинку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Признали лучшим альбомом года.
Ранее сообщалось, что среди номинантов на престижную музыкальную премию «Грэмми» есть украинская пианистка Надежда Шпаченко.
Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду «Грэмми», ее альбом The Poetry of Places победил в категории «Лучший классический сборник».
Об этом сообщает Радио Свобода.
— Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на «отлично». Среди ее педагогов - Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине, - говорится на сайте Национального симфонического оркестра Украины.
Сейчас Надежда Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. В Америке она известна активным исполнителем современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.
Триумфатором нынешней «Грэмми» стала 18-летняя американка Билли Айлиш, которая получила сразу шесть статуэток, в том числе и в главных категориях. В категории «Лучший запись» победила ее композиция «Bad Guy», а ее пластинку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Признали лучшим альбомом года.
Ранее сообщалось, что среди номинантов на престижную музыкальную премию «Грэмми» есть украинская пианистка Надежда Шпаченко.