Представитель Украины на «Евровидении-2020» выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 12 мая.

Об этом стало известно в ходе жеребьевки участников, прошедшей в Роттердаме во вторник, 28 января, пишет ZN.ua.

Кроме украинского участника, в первом полуфинале выступят представители еще 16 стран: России, Беларуси, Азербайджана, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции.

Второй полуфинал пройдет 14 мая. В нем выступят конкурсанты из 18 стран: Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.

В каждом полуфинале будут определены 10 стран, которые по итогам голосования зрителей и жюри примут участие в гранд-финале 16 мая. К ним присоединятся шесть стран, прошедших в финал автоматически. Всего в конкурсе примет участие 41 страна.

Напомним, 65-й международный песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдет под девизом Open Up («Откройся»).