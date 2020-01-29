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Кинокомпания Disney приступила к созданию продолжения фильма «Капитан Марвел».
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что сценарий к ленте может написать Меган МакДоннелл, которая в данный момент работает над мини-сериалом Marvel Studios «ВандаВижен».
Источники издания утверждают, что режиссерский дуэт первого фильма — Анна Боден и Райан Флек — не будет снимать продолжение.
Режиссер новой картины пока не найден.
Сюжет продолжения держится в тайне. Предполагается, что действие будет разворачиваться в наши дни, а не в 90-е, как это было в оригинале. Бри Ларсон вернется к своей роли. Другие члены каста пока не оглашены.
Премьера фильма намечена на 2022 год.
Напомним, стриминговий сервис Netflix анонсировал новый фильм по вселенной «Ведьмака» — это будет аниме.
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Кинокомпания Disney приступила к созданию продолжения фильма «Капитан Марвел».
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что сценарий к ленте может написать Меган МакДоннелл, которая в данный момент работает над мини-сериалом Marvel Studios «ВандаВижен».
Источники издания утверждают, что режиссерский дуэт первого фильма — Анна Боден и Райан Флек — не будет снимать продолжение.
Режиссер новой картины пока не найден.
Сюжет продолжения держится в тайне. Предполагается, что действие будет разворачиваться в наши дни, а не в 90-е, как это было в оригинале. Бри Ларсон вернется к своей роли. Другие члены каста пока не оглашены.
Премьера фильма намечена на 2022 год.
Напомним, стриминговий сервис Netflix анонсировал новый фильм по вселенной «Ведьмака» — это будет аниме.