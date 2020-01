Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые изучили 11 сортов винограда и их способность к адаптации: «каберне совиньон», «шардоне», «мерло», «пино-нуар», «рислинг» и другие популярные разновидности.

Для каждого из сортов разработали модель, которая способна предсказать, сможет ли виноград адаптироваться к разным сценариям климатических изменений: потеплению на 0,5, два и четыре градуса. Выяснилось, что при любом из вариантов потери сельского хозяйства будут очевидными. Больше всего пострадают регионы с теплым климатом: Италия, Испания и Австралия.

В то же время ученые отмечают, что некоторым сортам винограда, из которого произведут вино, все же удастся адаптироваться к более жаркому климату.

Напомним, из-за глобального потепления в Индонезии два необитаемых острова ушли под воду.