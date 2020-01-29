|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:38
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.5 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.9 грн
|27.35 грн
Глобальное потепление угрожает уничтожению винодельческих регионов в мире. Если температура воздуха на Земле повысится на 2 градуса, это сократит их количество вполовину, на 4 градуса – на 85%.
Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые изучили 11 сортов винограда и их способность к адаптации: «каберне совиньон», «шардоне», «мерло», «пино-нуар», «рислинг» и другие популярные разновидности.
Для каждого из сортов разработали модель, которая способна предсказать, сможет ли виноград адаптироваться к разным сценариям климатических изменений: потеплению на 0,5, два и четыре градуса. Выяснилось, что при любом из вариантов потери сельского хозяйства будут очевидными. Больше всего пострадают регионы с теплым климатом: Италия, Испания и Австралия.
В то же время ученые отмечают, что некоторым сортам винограда, из которого произведут вино, все же удастся адаптироваться к более жаркому климату.
Напомним, из-за глобального потепления в Индонезии два необитаемых острова ушли под воду.
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Глобальное потепление угрожает уничтожению винодельческих регионов в мире. Если температура воздуха на Земле повысится на 2 градуса, это сократит их количество вполовину, на 4 градуса – на 85%.
Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые изучили 11 сортов винограда и их способность к адаптации: «каберне совиньон», «шардоне», «мерло», «пино-нуар», «рислинг» и другие популярные разновидности.
Для каждого из сортов разработали модель, которая способна предсказать, сможет ли виноград адаптироваться к разным сценариям климатических изменений: потеплению на 0,5, два и четыре градуса. Выяснилось, что при любом из вариантов потери сельского хозяйства будут очевидными. Больше всего пострадают регионы с теплым климатом: Италия, Испания и Австралия.
В то же время ученые отмечают, что некоторым сортам винограда, из которого произведут вино, все же удастся адаптироваться к более жаркому климату.
Напомним, из-за глобального потепления в Индонезии два необитаемых острова ушли под воду.